 Вернидуб: Шахтарю рано говорити про готовність виграти Лігу Європи | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Шахтар та Динамо отримали суперників у Лізі Європи
Сьогодні 14:31 1053
Маліновський - у команді тижня Серії А за версію SofaScore
Сьогодні 16:25 464
Ф'юрі: Усик - претендент, але Джошуа може відмовитися від пояса
Сьогодні 15:10 1205
Жеребкування плей-оф Ліги Європи: Як це було
Сьогодні 14:31 5178
Аталанта зіграє з Реалом. Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 13:24 1225
Жеребкування плей-оф Ліги чемпіонів: Як це було
Сьогодні 13:24 5494
Суркіс: Луческу зробив кілька подвигів, будемо з Містером обговорювати трансфери
Сьогодні 06:44 1605
Зоря у матчі з двома червоними перемогла Олександрію
Вчора 21:27 1040
Маліновський - найкращий гравець матчу проти Фіорентини за версією SofaScore
Вчора 19:26 1645
Десна без проблем перемогла Маріуполь в 13 турі УПЛ
Вчора 18:53 4920 1
Блоги
ТОП-10 найкращих спортсменів України 2020 року - Семен Новиков
ТОП-10 найкращих спортсменів України 2020 року - Семен Новиков Valeriy Ruchka
Сьогодні 16:04 135
Бог допомагає нам... і Анатолій Ломаченко: українському тренеру виповнилося 56
Бог допомагає нам... і Анатолій Ломаченко: українському тренеру виповнилося 56 Valeriy Ruchka
Сьогодні 15:52 2594
Залягти на дно в Брюгге. Як Динамо грало проти бельгійського клубу
Залягти на дно в Брюгге. Як Динамо грало проти бельгійського клубу Valeriy Ruchka
Сьогодні 15:21 379
Американський баскетболіст знепритомнів просто під час гри
Американський баскетболіст знепритомнів просто під час гри Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:06 634
"Два ганебних ватних дна". Федерація боксу підтримала росіянина Кремльова і спровокувала скандал
"Два ганебних ватних дна". Федерація боксу підтримала росіянина Кремльова і спровокувала скандал Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:47 7215 11
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
16:46 Футбол Динамо залишилося лідером. Який вигляд має турнірна таблиця УПЛ перед зимовою перервою 33
16:40 Футбол Палкін: Якщо ми не пройдемо Маккабі, вболівальники нам цього не пробачать 405
16:25 Футбол Маліновський - у команді тижня Серії А за версію SofaScore 464
16:09 Футбол Крістал Пелес - Тоттенгем 1:1. Огляд матчу 333
16:04 Блог ТОП-10 найкращих спортсменів України 2020 року - Семен Новиков 140
15:55 Теніс Федерер може пропустити Australian Open 357
15:52 Блог Бог допомагає нам... і Анатолій Ломаченко: українському тренеру виповнилося 56 2601
15:39 Футбол Боруссія знайшла заміну Фавру 894
15:25 Футбол Шевчук: До Інгульця що, хокейна команда приїхала? 883
15:21 Блог Залягти на дно в Брюгге. Як Динамо грало проти бельгійського клубу 391
15:10 Бокс Ф'юрі: Усик - претендент, але Джошуа може відмовитися від пояса 1205
14:56 Футбол Вернидуб: Шахтарю рано говорити про готовність виграти Лігу Європи 899
14:41 Футбол Тренер Інгульця: Я на власні очі бачив, що поле було накрите 1306
14:38 RunNews Скільки платять за світові рекорди. Останні бігові новини в подкасті Пейсмейкери 814
14:31 Футбол Жеребкування плей-оф Ліги Європи: Як це було 5178
14:31 Футбол Шахтар та Динамо отримали суперників у Лізі Європи 1053
14:13 Футбол Визначено найкращого гравця 13-го туру УПЛ 996
13:57 Футбол Бабич: Очікував перемогу Динамо, але втрутилися люди з VAR 2047 2
13:41 Футбол Визначено найкращого тренера 13-го туру УПЛ 1129
13:24 Футбол Жеребкування плей-оф Ліги чемпіонів: Як це було 5494
13:24 Футбол Аталанта зіграє з Реалом. Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 1225
13:15 Футбол Павелко запропонував провести матчі з Фінляндією і Казахстаном у Львові 1323
12:57 Футбол Помер легендарний тренер Ліверпуля 1623
12:41 Футбол Болонья - Рома 1:5. Огляд матчу 1279
12:24 Бокс Красюк повідомив, коли може відбутися бій Усик - Джошуа 3139

Вернидуб: Шахтарю рано говорити про готовність виграти Лігу Європи

Сьогодні 14:56 899 0
Український тренер Юрій Вернидуб оцінив виступи Динамо і Шахтаря в Лізі чемпіонів
Вернидуб: Шахтарю рано говорити про готовність виграти Лігу Європи
#Вернидуб, #Шахтар

Джерело - Tribuna.com.

Донецькому Шахтарю для перемоги у Лізі Європи варто підсилити свій склад.

Про це заявив тренер Юрій Вернидуб.

"Динамо і Шахтаря є чудові тренери. Думаю, вони краще знають, що їм потрібно посилити. Сподіваюся, що тренери розберуться і посилять ті позиції, які необхідно.

Думаю, що в будь-якому випадку потрібно буде посилювати ці позиції. У Динамо це лінія атаки, це 100%, маю на увазі нападника. Шахтар теж буде посилюватися, адже не дарма пишуть, що може піти Тайсон, Дентіньйо. Все одно потрібні футболісти для посилення.

Гравці Шахтаря вже говорять про готовність виграти Лігу Європи, чи не зарано? Думаю, про це рано говорити. Потрібно спочатку зробити, а потім говорити. Я прихильник того, що не потрібно передчасно про щось говорити", - сказав Вернидуб.

Нагадаємо, Вернидуб спростував можливість очолити Шериф.

Коментарі ()