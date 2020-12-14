Вернидуб: Шахтарю рано говорити про готовність виграти Лігу Європи

Донецькому Шахтарю для перемоги у Лізі Європи варто підсилити свій склад.

Про це заявив тренер Юрій Вернидуб.

"Динамо і Шахтаря є чудові тренери. Думаю, вони краще знають, що їм потрібно посилити. Сподіваюся, що тренери розберуться і посилять ті позиції, які необхідно.

Думаю, що в будь-якому випадку потрібно буде посилювати ці позиції. У Динамо це лінія атаки, це 100%, маю на увазі нападника. Шахтар теж буде посилюватися, адже не дарма пишуть, що може піти Тайсон, Дентіньйо. Все одно потрібні футболісти для посилення.

Гравці Шахтаря вже говорять про готовність виграти Лігу Європи, чи не зарано? Думаю, про це рано говорити. Потрібно спочатку зробити, а потім говорити. Я прихильник того, що не потрібно передчасно про щось говорити", - сказав Вернидуб.