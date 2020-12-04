 Львівські Карпати побудують нову клубну базу. ВІДЕО | Футбол | Champion.com.ua
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Львівські Карпати побудують нову клубну базу

Сьогодні 13:33 684 2
Львівський клуб побудує не тільки тренувальний центр, а й сучасний стадіон
Львівські Карпати побудують нову клубну базу
#Карпати

Джерело - Sport Arena.

Львівські Карпати, які виступають зараз у Другій лізі, скоро розпочнуть будівництво нової клубної бази.

Про це повідомляє Sport Arena.

Новий навчально-тренувальний центр клубу розміститься під Львовом і включатиме в себе також сучасний стадіон на 1500 місць.

Нагадаємо, що після викупу Олегом Смалійчук Карпат у Петра Димінського, клуб деякий час орендував базу в останнього і навіть був готовий викупити її. Однак був змушений з'їхати, оскільки, за словами директора зі стратегічного розвитку Карпат Сергія Болотникова, колишній власник клубу виставив непідйомну ціну за оренду. В результаті Димінський віддав базу ФК Львів.

Будівництво ж нової бази - ще один логічний крок щодо відродження львівського клубу.

Раніше, Карпати запустили новий інтернет-магазин.

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