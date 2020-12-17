Зоря продовжила контракт з Шевченком до 2023 року

Повноцінним гравцем луганчан Микита став у минулому році

Джерело - ФК Зоря.

Зоря продовжила контракт з воротарем Микитою Шевченком до літа 2023 року.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Шевченко став повноцінним гравцем Зорі в 2019 році, підписавши з клубом угоду на два з половиною сезони. До цього голкіпер виступав за луганчан на правах оренди з Шахтаря в 2013-2016 роках.

Разом з Зорею Шевченко став бронзовим призером чемпіонату України за підсумками сезону 2019/20.

У нинішньому сезоні 27-річний воротар зіграв в 13 матчах Зорі і пропустив 18 м'ячів. У чотирьох іграх Шевченко відстояв на нуль.

На зимову паузу команда Віктора Скрипника пішла на п'ятому місці в Favbet Лізі. Вчора Зоря вийшла до чвертьфіналу Кубка України, перемігши Десну (1:0).