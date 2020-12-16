 Лілль переміг Діжон та інші матчі 15 туру Ліги 1 | Футбол | Champion.com.ua
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#Неймар

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 16 грудня, відбулися чергові матчі французької Ліги 1.

Чемпіонат Франції - Ліга 1
15 тур, 16 грудня

Анже - Страсбур 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 77 Діалло, 0:2 - 90+1 Ажорк

Діжон - Лілль 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 19 Язиджи, 0:2 - 90+2 Веа

Монпел'є - Мец 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 50 Лея(П), 0:2 - 90 Майга

Нім - Ніцца 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 79 Ндоє, 0:2 - 90+3 Моріс

Реймс - Нант 3:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 18 Паллуа, 1:1 - 68 Туре, 2:1 - 72 Діа(П), 3:1 - 74 Кафаро, 3:2 - 79 Бла

Нагадаємо, Неймар вибув на три тижні.

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