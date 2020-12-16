Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 16 грудня, відбулися чергові матчі французької Ліги 1.
Чемпіонат Франції - Ліга 1
15 тур, 16 грудня
Анже - Страсбур 0:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 77 Діалло, 0:2 - 90+1 Ажорк
Діжон - Лілль 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 19 Язиджи, 0:2 - 90+2 Веа
Монпел'є - Мец 0:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 50 Лея(П), 0:2 - 90 Майга
Нім - Ніцца 0:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 79 Ндоє, 0:2 - 90+3 Моріс
Реймс - Нант 3:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 18 Паллуа, 1:1 - 68 Туре, 2:1 - 72 Діа(П), 3:1 - 74 Кафаро, 3:2 - 79 Бла
Нагадаємо, Неймар вибув на три тижні.