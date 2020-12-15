Неймар вибув на три тижні

Неймар може відновитися до матчу за Суперкубок

Бразильський нападник ПСЖ Неймар отримав травму у матчі з Ліоном.

Про це повідомляє L'Équipe.

Первісне медичне обстеження гравця показало відсутність перелому лівої щиколотки, однак Неймару все одно доведеться пройти через тривалий процес відновлення.

Джерело називає терміни в три тижні, які повинні будуть бути підтверджені на наступному обстеженні, запланованому на середу, 16 грудня.

Повернення Неймара очікується якраз до матчу за Суперкубок Франції з Марселем.

Нагадаємо, Неймар поставив ультиматум ПСЖ.