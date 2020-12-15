Неймар вибув на три тижні

Джерело - football.ua.
Бразильський нападник ПСЖ Неймар отримав травму у матчі з Ліоном.
Про це повідомляє L'Équipe.
Первісне медичне обстеження гравця показало відсутність перелому лівої щиколотки, однак Неймару все одно доведеться пройти через тривалий процес відновлення.
Джерело називає терміни в три тижні, які повинні будуть бути підтверджені на наступному обстеженні, запланованому на середу, 16 грудня.
Повернення Неймара очікується якраз до матчу за Суперкубок Франції з Марселем.
Нагадаємо, Неймар поставив ультиматум ПСЖ.