ПФК Львів оголосив конкурсну роботу на нову емблему клубу серед усіх бажаючих.

Про це повідомляє пресслужба львів'ян.

"Нова емблема повинна бути модерною та потурати новим віянням. Лого повинне яскраво презентувати сучасну історію клубу та його амбіції. В основі має бути один із символів, який відображає наше рідне місто Львів або ж специфіку клубу. Крім того, нова емблема має бути виконана у поєднанні клубних кольорів, а саме: синій та золотий", - йдеться у повідомлені.