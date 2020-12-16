Джерело - офіційний сайт Львова.
ПФК Львів оголосив конкурсну роботу на нову емблему клубу серед усіх бажаючих.
Про це повідомляє пресслужба львів'ян.
"Нова емблема повинна бути модерною та потурати новим віянням. Лого повинне яскраво презентувати сучасну історію клубу та його амбіції. В основі має бути один із символів, який відображає наше рідне місто Львів або ж специфіку клубу. Крім того, нова емблема має бути виконана у поєднанні клубних кольорів, а саме: синій та золотий", - йдеться у повідомлені.
Конкурс міститиме 3 етапи:
16 грудня 2020 року – 16 січня 2021 року – прийом робіт;
17-31 січня 2021 року – голосування вболівальників за найкращі варіанти;
1-15 лютого 2021 року – визначення переможця серед трьох найкращих робіт за результатами вболівальницького голосування.
Нагадаємо, Олімпік зіграв внічию зі Львовом.