 Стало відомо, яких гравців Луческу попросив купити Суркіса | Футбол | Champion.com.ua
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Стало відомо, яких гравців Луческу попросив купити Суркіса

Сьогодні 12:57 1629 0
Головний тренер і президент клубу також поговорили про гравців, які повинні покинути команду
Стало відомо, яких гравців Луческу попросив купити Суркіса
#Динамо, #Луческу

Джерело - sport.ua.

Динамо шукає підсилення на три позиції, а також готовий розлучитися з цілою групою футболістів, які на цей час не допомагають досягти результату.

Про це повідомляє телеграм-канал Динамо Київ Inside.

Щодо трансферів. Замовлені три позиції (ЦЗ, ЦПЗ, ЦФ), обіцяні як мінімум дві. Що б не казав Ігор Суркіс, з Драговичем і Баєром переговори таки ведуться і Луческу такий варіант подобається. Курбеліс з Панатінаїкоса так само в шорт-листі на позицію ЦПЗ. Станоєвичу і Вукоєвичу поставлена ​​задача по тій же позиції, включаючи і ЦЗ. Є варіанти по Партизану і хорватській молодіжці. Латиноамериканський вектор чітко визначений для посилення атаки.

Для досягнення чемпіонства головним тренером визначені люди, продавати взимку яких вкрай небажано. Циганков і Миколенко. Очевидно, ніхто і не чекає хороших зимових пропозицій, враховуючи нинішній депресивний трансферний ринок.

Шукають команду Бойку, зарплата і нинішній статус якого в клубі перебувають на різних полюсах (є чітке бачення, що Нещерет навесні повинен бути як мінімум голкіпером №2). Шабанову. Дуелунду, який є найбільш високооплачуваним гравцем, поряд з Циганковим. У піврічну оренду можуть віддати Цітаішвілі. Залишається питання щодо Попова і Русина. Ну і Супряга. Тут все буде залежати від підписання готового форварда.

Раніше, Динамо зацікавилося вінгером Флуміненсе.

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