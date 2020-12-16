Динамо зацікавилося вінгером Флуміненсе

Договір Маркоса Пауло з бразильським клубом діє до літа 2021 року

Київське Динамо зацікавлене в послугах вінгера Флуміненсе Маркоса Пауло.

Про це повідомляє Lance.

Договір 19-річного гравця з бразильським клубом діє до літа 2021 року, і ведуться переговори про продовження угоди, з підвищенням зарплати.

Динамо стежить за ситуацією з гравцем та готове викупити контракт гравця. Флу очікує отримати не менше 10 мільйонів євро від продажу Маркоса Пауло у найближче трансферне вікно.

Лівий вінгер Маркос Пауло забив 14 голів в 74 матчах за Флуміненсе, грав за збірні Португалії U-18 і U-19. Transfermarkt оцінив його трансфер в 9 млн євро.

Нагадаємо, Шахтар та Динамо отримали суперників у Лізі Європи.