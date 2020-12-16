Арсенал та Лідс цікавляться вінгером Шахтаря

Ізраїльський легіонер гірників потрапив до сфери інтересів двох клубів АПЛ

Клуби АПЛ Арсенал і Лідс стежать за ізраїльським вінгером Шахтаря Манором Соломоном.

Про це повідомляє The Online Gooner.

21-річний хавбек справив враження на скаутів обох клубів тим, що успішно адаптувався до гри Шахтаря і за півтора року став дворазовим чемпіоном України, а також надавав активну допомогу гірникам в матчах Ліги чемпіонів.

Крім того, в АПЛ про Соломона на повний голос заговорили місяць тому, коли вінгер точним ударом приніс Ізраїлю перемогу над Шотландією (1:0) в матчі Ліги націй.

Очікується, що підписати Соломона буде непростим завданням, так як раніше Шахтар відмовився відпустити вінгера в Аталанту за 20 мільйонів євро.

Втім, в Арсеналі поряд з Соломоном активно придивляються ще й до гравця Боруссії Менхенгладбах Маркуса Тюрама.

Нагадаємо, Соломон зацікавив ТОП-клуби Серії А.