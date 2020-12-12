Соломон зацікавив ТОП-клуби Серії А

Джерело - football24.ua.
За півзахисником Шахтаря Манором Соломоном стежать відразу три провідні клуби Серії А – Інтер, Рома і Аталанта.
Про це повідомляє Gazzetta Molisana.
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Найбільше Соломон вразив своїми виступами у єврокубках, особливо в матчах проти Реала (два голи). Інтер міг оцінити хавбека за двома очними поєдинками у Лізі чемпіонів. Щоправда, італійські клуби не будуть зв'язуватися з Шахтарем у січні і чекатимуть літа.
Контракт Соломона з "гірниками" розрахований до 2024 року. Поточна ціна гравця за даними Тransfermarkt – 7 млн євро.