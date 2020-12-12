Соломон зацікавив ТОП-клуби Серії А

Манор Соломон може перейти у клуб Серії А

За півзахисником Шахтаря Манором Соломоном стежать відразу три провідні клуби Серії А – Інтер, Рома і Аталанта.

Про це повідомляє Gazzetta Molisana.

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Найбільше Соломон вразив своїми виступами у єврокубках, особливо в матчах проти Реала (два голи). Інтер міг оцінити хавбека за двома очними поєдинками у Лізі чемпіонів. Щоправда, італійські клуби не будуть зв'язуватися з Шахтарем у січні і чекатимуть літа.

Контракт Соломона з "гірниками" розрахований до 2024 року. Поточна ціна гравця за даними Тransfermarkt – 7 млн євро.