 Соломон зацікавив ТОП-клуби Серії А | Футбол | Champion.com.ua
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Соломон зацікавив ТОП-клуби Серії А

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Соломон зацікавив ТОП-клуби Серії А
#Соломон, #Шахтар, #Серія А

Джерело - football24.ua.

За півзахисником Шахтаря Манором Соломоном стежать відразу три провідні клуби Серії А – Інтер, Рома і Аталанта.

Про це повідомляє Gazzetta Molisana.

Актуально: Соломон: Ми задоволені виходом до Ліги Європи

Найбільше Соломон вразив своїми виступами у єврокубках, особливо в матчах проти Реала (два голи). Інтер міг оцінити хавбека за двома очними поєдинками у Лізі чемпіонів. Щоправда, італійські клуби не будуть зв'язуватися з Шахтарем у січні і чекатимуть літа.

Контракт Соломона з "гірниками" розрахований до 2024 року. Поточна ціна гравця за даними Тransfermarkt – 7 млн євро.

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