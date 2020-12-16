ПСЖ хоче безкоштовно підписати Депая

Джерело - Sport Arena.
ПСЖ хоче безкоштовно підписати нападника Ліона Мемфіса Депая.
Про це повідомляє Mundo Deportivo.
Парижани готові піти на угоду в разі, якщо Депай безкоштовно покине Ліон після закінчення контракту влітку 2021 року.
Головним претендентом на нідерландця вважається Барселона, яка має намір підписати Депая вже в січні.
У нинішньому сезоні капітан Ліона забив шість голів і віддав чотири результативні передачі в 14 матчах у всіх турнірах.
Раніше, співробітників фан-шопів ПСЖ попередили про трансфер Мессі.