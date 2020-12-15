Промеса звільнили з в'язниці

Футболіст як і раніше знаходиться в статусі підозрюваного

Півзахисника нідерландського Аякса Квінсі Промеса звільнили з-під арешту.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Амстердама.

Футболіста заарештували 13 грудня за підозрою в участі в інциденті, в результаті якого постраждав його двоюрідний брат. Член сім'ї футболіста був поранений і отримав серйозні травми коліна.

Відзначається, що у прокуратури не було підстав для продовження тримання Промес під вартою.

Незважаючи на звільнення, 28-річний гравець як і раніше залишається підозрюваним у справі.

Нагадаємо, що Промес захищає кольори Аякса з 2019 року. У поточному сезоні він провів за Аякс 17 матчів, в яких забив п'ять голів.