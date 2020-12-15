Суркіс: Ми більше не будемо мовчки дивитися, як судді творять беззаконня

В Асоціації футболу повинні розуміти, що ставлення до всіх клубів УПЛ має бути однаковим.

Про це заявив президент Динамо Ігор Суркіс.

"В Асоціації футболу повинні розуміти, що ставлення до всіх клубів має бути однаковим. Гравці все бачать і все розуміють. А потім вони їдуть до національної команди і починаються якісь проблеми. Ми добре пам'ятаємо 2016 рік, коли відомі всім канали влаштували травлю гравців Динамо, того ж Ярмоленка якими словами тільки не називали. І потім уже зібрати цю команду воєдино не вийшло.

Дайте нам чесні й конкурентні умови, і не треба нікого тягнути за вуха до чемпіонства. Свого часу подібне говорили з табору Шахтаря і, як їм здається, їх почули. Тепер таке скажемо й ми.

Емоції вщухли, є час, щоб переглянути зроблені помилки і зробити висновки. Подивіться, пане Лучано Лучі, наприклад, червоні картки Мораеса і Забарного. Подивіться, що вони просто посковзнулися на важкому для гри мокрому газоні, впали і нікому не хотіли завдати травми. Донесіть до ваших суддів, що не треба розмахувати червоними картками у кожному підозрілому випадку. Подивіться, за що вилучили Шепелєва, почитайте, що з цього приводу сказали відомі італійські та англійські арбітри. Подивіться на червону картку гравцеві Колоса, якої і близько не було. Кому потрібна така гра?!

Ми більше не будемо мовчати і дивитися, як судді творять свавілля на футбольному полі. Високооплачуваний куратор суддівства повинен навести порядок і гарантувати однакові умови для всіх команд УПЛ. Для цього у нього є і час, і можливості. Президенти клубів вкладають у футбол мільйони доларів, розвивають інфраструктуру, дають робочі місця, утримують академії, дитячі та молодіжні склади, а потім змушені спостерігати, як їхні команди вбивають і знущаються над самою суттю гри.

Просто дайте нам і нашим суперникам можливість чесно грати у футбол!", - сказав Суркіс.