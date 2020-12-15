Суркіс розкритикував суддівство у матчі Динамо - Колос

Якби Мірча Луческу не влаштував демарш із виходом на поле, то головний арбітр і суддя VAR продовжили б своє свавілля у матчі Динамо - Колос.

Про це заявив президент київського клубу Ігор Суркіс.

"Перед тим, як висловитися на тему суддівства, я хочу підбити підсумок матчу з Колосом зі спортивної точки зору. Наш суперник провів дуже сильний матч, гравці Колоса билися до кінця і заслужили на те, що отримали. Я завжди з повагою ставлюся до команд, які грають чесно, по-чоловічому і б'ються до останнього.

А тепер про те, що я побачив, і як президент клубу, і як футбольний уболівальник з багаторічним стажем. Не будучи знавцем тонкощів суддівства, не можу не звернути увагу на найпростіші речі, які розуміють усі. Судді можуть помилятися, це частина футболу. Але суддівство повинно бути послідовним, і неможливо в одному і тому ж матчі за однакові порушення давати різні покарання! Якщо арбітр вирішив, що Шепелєв заслуговував отримати червону картку, то за такий самий фол на Шапаренку він ще до перерви мав вилучати Селезньова! Це ж аналогічні ситуації.

Я довго мовчав, але тепер це вже просто неможливо. Впровадження VAR дало українським арбітрам нові можливості. Наприклад, вони дивляться повтори, коли їм заманеться, а схожі ситуації на користь іншої команди навіть не переглядають. Якщо брати матч із Колосом, якби Мірча Луческу не влаштував демарш із виходом на поле, то головний арбітр і суддя VAR продовжили б своє свавілля. По-іншому я це назвати не можу", - сказав Суркіс.