 Динамо і Шахтар виявилися серед найгірших команд Ліги чемпіонів за кількістю атак | Футбол | Champion.com.ua
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Динамо і Шахтар виявилися серед найгірших команд Ліги чемпіонів за кількістю атак

Сьогодні 19:40 416 0
Українські клуби так і не показали всіх своїх найкращих якостей в атаці
Динамо і Шахтар виявилися серед найгірших команд Ліги чемпіонів за кількістю атак
#Шахтар, #Динамо

Джерело - iSport.ua.

Шахтар і Динамо увійшли в число гірших команд групового етапу Ліги чемпіонів з атакуючим показниками.

Про це повідомляє Команда №1.

Обидва українські клуби зайняли лише 30-е місце і 32 команд групового етапу Ліги чемпіонів за кількістю ударів по воротах за матч - 6,5. На першому місці за цим показником знаходиться Барселона 18,2, а за нею Зальцбург (16,2) і Баварія (15,5).

Динамо зайняло 31-е місце за загальною кількістю атак - 67, а Шахтар і зовсім останній з показником 61. Лідирують тут Аякс і Баварія, у яких по 91 атаці.

Що стосується кількості ключових передач за матч, то у киян - 6,2 і 28-е місце, а у "гірників" - 4,2 і 31-й рядок. Найбільше - 13,5 у Барселони, а потім йдуть ПСЖ (13,0) і Ліверпуль (12,7).

За кількістю успішних обводок Динамо - найгірша команда - лише 14, а у Шахтаря 25 і 14-е місце. Більше всіх у Реала - 37.

За володіння м'ячем команда Луїша Каштру зайняла 24-е місце з показником - 25:44, а у підопічних Мірчі Луческу - 25:11 і 26-й рядок.

Нагадаємо, Шахтар та Динамо отримали суперників у Лізі Європи.

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