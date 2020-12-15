Баварія хоче продовжити контракт із Команом

Кінгслі Коман може продовжити контракт з Баварією

Півзахисник Баварії Кінгслі Коман веде переговори про продовження контракту з німецькою командою.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Сторони ведуть переговори про угоду, яка буде розрахована до 2025 року, тоді як нинішній контракт розрахований до 2023 року.

24-річний француз перебрався до складу мюнхенського клубу у 2017 році з Ювентуса, а до цього він два роки грав в Баварії на правах оренди.

У нинішньому сезоні Коман провів 13 поєдинків у всіх турнірах, в яких забив п'ять голів і віддав дев'ять ассистов.

Нагадаємо, Левандовський отримав особливу нагороду.