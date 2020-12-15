В УПЛ назвали претендентів на звання найкращому гравцю грудня

Голосування проходить на сайті УПЛ

Українська Прем'єр-ліга вибирає найкращого гравця грудня.

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

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У голосуванні за ТОП-футболіста беруть участь переможці номінації Найкращий гравець туру Артем Громов (Зоря), Валерій Федорчук (Рух), а також Віктор Циганков (Динамо), Дмитро Іванісеня (Зоря), Ісс’яр Драме (Олімпік), Денис Фаворов (Зоря), Євген Паст (Десна), Анатолій Нурієв (Минай).

Відзначимо, що проголосувати можна на офіційному сайті УПЛ.