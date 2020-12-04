Побиття директора стадіону в Чернігові: Поліція встановила 80 причетних

Найактивнішим учасникам хуліганських дій оголосила про підозру.

Чернігівська поліція встановила особи майже 80-ти причетних до побиття директора стадіону ім. Ю.Гагаріна, а найактивнішим учасникам хуліганських дій оголосила про підозру.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Чернігівської області.

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"Співробітники Чернігівського відділу поліції встановили поіменно майже 80 осіб, причетних до хуліганства на стадіоні та попередили їх про відповідальність. Найактивнішим учасникам інциденту сьогодні вручено повідомлення про підозри", - йдеться у повідомленні.

Правопорушників вдалося виявити попри їх намагання.вдатися до конспірації в одязі та логістиці. Більшість із них - жителі Київщини. Правоохоронці обіцяють усіх притягнути до відповідальності перед законом.

Поліцейські вручили повідомлення про підозри найактивнішим учасникам інциденту, безпосередньо причетним до нанесення тілесних ушкоджень директору стадіону.