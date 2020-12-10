Неймар поставив ультиматум ПСЖ

Бразилець не поспішає продовжувати контракт з клубом

Нападник ПСЖ Неймар призупинив переговори з французьким клубом про продовження контракту.

Про це повідомляє Le Parisien.

Керівництво парижан вступило в переговори з бразильцем про нову угоду. Однак сам Неймар не поспішає продовжувати контракт, при цьому він встановив ультиматум.

Футболіст зажадав від клубу придбати нападника Барселони Ліонеля Мессі, у якого влітку 2021 року завершується контракт з синьо-гранатовими.

Контрактна угода Неймара з ПСЖ закінчується в червні 2022 року.

Нагадаємо, ПСЖ обіграв Башакшехір.