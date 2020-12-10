Неймар поставив ультиматум ПСЖ

Джерело - iSport.ua.
Нападник ПСЖ Неймар призупинив переговори з французьким клубом про продовження контракту.
Про це повідомляє Le Parisien.
Керівництво парижан вступило в переговори з бразильцем про нову угоду. Однак сам Неймар не поспішає продовжувати контракт, при цьому він встановив ультиматум.
Футболіст зажадав від клубу придбати нападника Барселони Ліонеля Мессі, у якого влітку 2021 року завершується контракт з синьо-гранатовими.
Контрактна угода Неймара з ПСЖ закінчується в червні 2022 року.
Нагадаємо, ПСЖ обіграв Башакшехір.