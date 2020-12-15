 Ба поспілкувався із румунським арбітром, якого звинуватили у расизмі | Футбол | Champion.com.ua
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Ба поспілкувався із румунським арбітром, якого звинуватили у расизмі

Сьогодні 09:58 979 0
Ба поспілкувався із румунським арбітром, якого звинуватили у расизмі
#Ба

Джерело - Чемпіон.

Нападник Істанбула Демба Ба здзвонився з румунським арбітром Кольцеску, якого звинуватили у расизмі під час матчу Ліги чемпіонів з ПСЖ.

Про це розповів колишній півзахиснику збірної Сенегалу Усману Ндоє, який майже всю кар'єру виступав у чемпіонаті Румунії.

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"Вони були щасливі переговорити один з одним і все залагодити. Ба сказав, що Себастьян - дуже хороша людина, Колцеску сказав те ж саме про Дембі. Думаю, вони знайшли спільну мову", - заявив Ндоє.

За словами Ндоей, Демба Ба сказав Кольцеску, що ніколи не називав поведінку судді расистським. Футболістові просто здалося, що арбітр використав слово "black" (чорний – прим.) на стадіоні. Кольцеску з розумінням поставився до ситуації.

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