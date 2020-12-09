Арбітр пояснив свої слова

Резервний арбітр матчу ПСЖ - Башакшехір Себастьян Чолтеску був звинувачений в тому, що на расовому ґрунті образив члена тренерського штабу стамбульців П'єра Вебо.

Про це повідомляє GFFN.

Відомо які слова арбітра призвели до конфлікту, де він сказав, що не є расистом. "Negru "на румунському означає "чорний". Я не расист", - сказав Чолтеску у відповідь на слова форварда Істанбула Демба Ба, який звинуватив його в расизмі.

Відзначимо, що матч ПСЖ - Істанбул буде дограний 9 грудня, а УЄФА призначив нову бригаду арбітрів.