 Срна: Якщо Шахтар буде підсилюватися, то це будуть топові футболісти | Футбол | Champion.com.ua
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Срна: Якщо Шахтар буде підсилюватися, то це будуть топові футболісти

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У деяких ключових футболістів завершуються контракти
Срна: Якщо Шахтар буде підсилюватися, то це будуть топові футболісти
#Срна, #Шахтар

Джерело - Футбол 1/2/3.

Донецькому Шахтарю потрібне підсилення, яке допоможе команді завойовувати титули.

Таку думку висловив директор з футболу "гірників" Даріо Срна.

"Ми вчора тільки закінчили першу половину сезону і тільки зараз починаємо будувати плани. Якщо Шахтар і буде підсилюватися, це будуть топові футболісти, які допоможуть команді завойовувати титули. У Тайсона і Коваленка контракти до літа, у Марлоса і Мораеса - до зими. Є час, щоб якісно проаналізувати ситуацію", - сказав Срна.

Нагадаємо, Срна прокоментував жеребкування Ліги Європи.

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