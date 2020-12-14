Павелко запропонував провести матчі з Фінляндією і Казахстаном у Львові

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко виступив з пропозицією провести перші матчі збірної України у кваліфікації ЧС-2022 на Арені Львів.

Про це заявив сам Павелко.

"Арена Львів завжди дає потужний заряд підтримки національній збірній і залишається неприступною для наших суперників. Футболістам головної команди України особливо важливо відчути цю неповторну енергетику стадіону в перших домашніх матчах відбору ЧС-2022.

Тому пропоную членам виконкому УАФ підтримати узгоджену з тренерським штабом пропозицію організувати зустріч Україна - Фінляндія, яка запланована на 28 березня, а також матч Україна - Казахстан, який має відбутися 31 березня, на Арені Львів.

Маю велику надію, що обидві зустрічі зможуть відвідати наші вболівальники, підтримка яких так важлива і необхідна команді Андрія Шевченка", - зазначив Павелко.