Дибала не бажає залишати Ювентус

Нападник Ювентуса Пауло Дибала хоче залишитися у туринському клубі.

Про це заявив сам футболіст.

"Про продовження контракту з Ювентусом було сказано так багато неправди. Мій агент довгий час знаходився в Турині, йому ніхто не дзвонив.

Мене розчаровують розмови про те, що справа в грошах. Було б краще, якби можна було сказати правду, тому що розмова про фінанси в нинішній ситуації налаштовує уболівальників проти мене, з огляду на всю мою любов до Ювентуса.

Я давав дуже мало інтерв'ю. Коли все ж висловлююся, я намагаюся говорити найбільш логічні речі. Я люблю Юве. Я завжди говорив, що хочу залишитися в Ювентусі. У мене хороші стосунки з фанатами, і всі ці чутки були для того, щоб налаштувати людей проти мене. Я дуже відданий цьому клубу, все це знають", - сказав Дибала.