Ювентус і Манчестер Юнайтед можуть здійснити гучний обмін

Дибала відправиться в Англію, а Погба повернеться в Ювентус

Під час січневого трансферного вікна Ювентус хоче здійснити гучний обмін з Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє Tuttosport.

Пауло Дибала перейде до складу червоних дияволів, а в зворотному напрямку відправиться Поль Погба.

Дибала незадоволений своїм становищем в Ювентусі і хоче покинути клуб. Раніше повідомлялося про те, що свою кар'єру аргентинець може продовжити саме в АПЛ.

Погба, своєю чергою, також хоче покинути свій нинішній клуб, Манчестер Юнайтед. Раніше агент француза Міно Райола натякнув на повернення в Ювентус, за який Погба вже виступав у 2012-2016 роках.

Нагадаємо, Ювентус розгромив Барселону.