Ювентус і Манчестер Юнайтед можуть здійснити гучний обмін

Джерело - sport.ua.
Під час січневого трансферного вікна Ювентус хоче здійснити гучний обмін з Манчестер Юнайтед.
Про це повідомляє Tuttosport.
Пауло Дибала перейде до складу червоних дияволів, а в зворотному напрямку відправиться Поль Погба.
Дибала незадоволений своїм становищем в Ювентусі і хоче покинути клуб. Раніше повідомлялося про те, що свою кар'єру аргентинець може продовжити саме в АПЛ.
Погба, своєю чергою, також хоче покинути свій нинішній клуб, Манчестер Юнайтед. Раніше агент француза Міно Райола натякнув на повернення в Ювентус, за який Погба вже виступав у 2012-2016 роках.
Нагадаємо, Ювентус розгромив Барселону.