Палкін: Ми готові продавати будь-якого гравця Шахтаря

Джерело - Великий футбол.
Донецький Шахтар готовий розглянути пропозиції щодо продажу гравців.
Про це заявив гендиректор клубу Сергій Палкін.
"Якщо відійти від персоналій - подорожчали всі. Вся Європа і світ бачили наші виступи, аналізували їх, дивилися. Тому сьогодні наша команда стала дорожче. Цифри назвати складно тільки ринок зможе оцінити.
Ми готові продавати будь-якого футболіста. Головне, щоб задовольняла ціна та умови самого гравця", - сказав Палкін.
Нагадаємо, Соломон зацікавив ТОП-клуби Серії А.