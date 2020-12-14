Палкін: Ми готові продавати будь-якого гравця Шахтаря

Донецький Шахтар готовий розглянути пропозиції щодо продажу гравців.

Про це заявив гендиректор клубу Сергій Палкін.

"Якщо відійти від персоналій - подорожчали всі. Вся Європа і світ бачили наші виступи, аналізували їх, дивилися. Тому сьогодні наша команда стала дорожче. Цифри назвати складно тільки ринок зможе оцінити.

Ми готові продавати будь-якого футболіста. Головне, щоб задовольняла ціна та умови самого гравця", - сказав Палкін.