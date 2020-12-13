Зоря у матчі з двома червоними перемогла Олександрію

Іванісеня відкрив рахунок у матчі

Джерело - Чемпіон.

Зоря здобула мінімальну перемогу над Олександрією в 13 турі української Прем'єр-ліги.

Дмитро Іванісеня відкрив рахунок у поєдинку на 31-й хвилині. Крапку в матчі поставив Аллахяр Сайядманеш вже у доданий арбітром час.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга

13 тур, 13 грудня

Олександрія - Зоря 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 31 Іванісеня, 0:2 Сайядманеш

Стартові склади команд:

Олександрія: Паньків, Гордієнко(Бабогло 80), Ковалець, Довгий(Стецьков 46), Третьяков(Шастал 46), Лучкевич(Устименко 72), Сітало(Безбородько 66), Пашаєв, Вантух, Бондаренко, Дубра

Запасні: Білик, Баболго, Стецьков, Безбородько, Глоба, Шастал, Дудка, Задерака, Устименко

Зоря: Васіль, Фаворов, Іванісеня, Абу Ханна, Циганікс(Хомченовський 90+1), Назарина, Юрченко, Кочергін(Луньов 90+4), Гладкий(Сайядманеш 54), Кабаєв, Громов(Перович 90+5)

Запасні: Шевченко, Жуніор, ПІддубний, Хомченовський, Сайядманеш, Гринь, Перович, Луньов

Жовті картки: Кабаєв(3), Гладкий(4), Абу Ханна(8), Довгий(35), Кабаєв(50, друга жовта), Сітало(61), Безбородько(82), Безбородько(84 друга жовта), Іванісеня(84)

Нагадаємо, Десна без проблем перемогла Маріуполь.