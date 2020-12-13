Джерело - Чемпіон.
Олександрія зіграє із луганською Зорею в останній грі 13 туру Української Прем'єр-ліги.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.
Олександрія: Паньків, Гордієнко, Ковалець, Довгий, Третьяков, Лучкевич, Сітало, Пашаєв, Вантух, Бондаренко, Дубра
Запасні: Білик, Баболго, Стецьков, Безбородько, Глоба, Шастал, Дудка, Задерака, Устименко
Зоря: Васіль, Фаворов, Іванісеня, Абу Ханна, Циганікс, Назарина, Юрченко, Кочергін, Гладкий, Кабаєв, Громов
Запасні: Шевченко, Жуніор, ПІддубний, Хомченовський, Аллахяр, Гринь, Перович, Луньов
Нагадаємо, Десна без проблем перемогла Маріуполь.