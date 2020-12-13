Джерело - Чемпіон.
Десна приймала Маріуполь в 13 турі української Прем'єр-ліги.
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
13 тур, 13 грудня
Голи: 1:0 - 50 Картушов, 2:0 - 56 Хльобас
Десна: Паст, Полегенько, Тамм, Огіря, Домбровський(Єрмаков 90+1), Хльобас(Арвеладзе 77), Мудрик(Картушов 46), Гуцуляк(Старенький 88), Конопля, Імереков, Дегтярьов(Будківський 46)
Запасні: Литовка, Єрмаков, Арвеладзе, Картушов, Гітченко, Мостовий, Старенький, Будківський, Волков
Маріуполь: Гальчук, Стасюк, Чоботенко, Муравський(Бондаренко 60), Петерман(Велєв 67), Чех, Мишньов, Топалов, Горбунов, Очеретько(Доброхотов 88), Сікан(Кулаков 46)
Запасні: Кудрик, Тищенко, Сагуткін, Доброхотов, Велєв, Кулієв, Бондаренко, Трофимюк, Кулаков
Жовті картки: Чоботенко(76), Домбровський(77), Бондаренко(79), Чех(84), Картушов(90+3)