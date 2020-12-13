Джерело - Чемпіон.
Чернігівська Десна в 13 турі Української Прем'єр-ліги зіграє на власному полі з Маріуполем.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.
Десна: Паст, Полегенько, Тамм, Огіря, Домбровський, Хльобас, Мудрик, Гуцуляк, Конопля, Імереков, Дегтярьов
Запасні: Литовка, Єрмаков, Арвеладзе, Картушов, Гітченко, Мостовий, Старенький, Будківський, Волков
Маріуполь: Гальчук, Стасюк, Чоботенко, Муравський, Петерман, Чех, Мишньов, Топалов, Горбунов, Очеретько, Сікан
Запасні: Кудрик, Тищенко, Сагуткін, Доброхотов, Велєв, Кулієв, Бондаренко, Трофимюк, Кулаков
Нагадаємо, матч Інгулець - Шахтар не відбудеться.