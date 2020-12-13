Поєдинок розпочнеться о 17:00

Джерело - Чемпіон.

Чернігівська Десна в 13 турі Української Прем'єр-ліги зіграє на власному полі з Маріуполем.

Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.

Десна: Паст, Полегенько, Тамм, Огіря, Домбровський, Хльобас, Мудрик, Гуцуляк, Конопля, Імереков, Дегтярьов

Запасні: Литовка, Єрмаков, Арвеладзе, Картушов, Гітченко, Мостовий, Старенький, Будківський, Волков

Маріуполь: Гальчук, Стасюк, Чоботенко, Муравський, Петерман, Чех, Мишньов, Топалов, Горбунов, Очеретько, Сікан

Запасні: Кудрик, Тищенко, Сагуткін, Доброхотов, Велєв, Кулієв, Бондаренко, Трофимюк, Кулаков

Нагадаємо, матч Інгулець - Шахтар не відбудеться.