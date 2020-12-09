Аталанта Маліновського переграла Аякс. Результати 6 туру Ліги чемпіонів

Українець увесь матч провів на лаві запасних

Джерело - Чемпіон.

У шостому турі Ліги чемпіонів Аякс приймав Аталанту, а Ліверпуль завітав у гості до данського Мідтюлланна.

Італійська святкувала мінімальну перемогу - 1:0. Ліверпуль у Данії зіграв внічию. За підсумками змагань від групи D до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів вийшли Ліверпуль та Аталанта, а Аякс гратиме у Лізі Європи.

Також був дограний вчорашній матч ПСЖ - Башакшехір, який був перерваний через конфлікт гравця та тренера гостей з четвертим арбітром зустрічі. Парижани святкували впевнену перемогу з рахунком 5:1.

Ліга чемпіонів

6 тур, 9 грудня

Група D

Аякс - Аталанта 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 85 Муріель

Мідтьюлланн - Ліверпуль 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 1 Салах, 1:1 - 62 Шольц (пен)

Група Н

ПСЖ - Башакшехір 5:1 (3:0)

Голи: 1:0 - 21 Неймар, 2:0 - 38 Неймар, 3:0 - 42 Мбаппе (пен), 4:0 - 50 Неймар, 4:1 - 57 Топал, 5:1 - 62 Мбаппе

Раніше, Динамо переграло Ференцварош і вийшло до Ліги Європи.