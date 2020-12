Захисник збірної ПАР загинув в ДТП

Захисник збірної ПАР Мотджека Мадіша загинув в автокатастрофі у віці 25 років.

Про це повідомляє пресслужба профспілки футболістів ПАР (SAFPU).

#RIP #MotjekaMadisha, we are heart broken. The @Masandawana defender passed away in a car accident in Johannesburg, in the early hours of this morning. Our condolences to his family, friends and football fraternity. 🙏🏾🙏🏾🙏🏾 pic.twitter.com/znJ5FXmekI