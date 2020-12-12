Джерело - Чемпіон.
Рух приймав Дніпро-1 у рамках 13 туру української Прем'єр-ліги.
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
13 тур, 12 грудня
Голи: 1:0 - 4 Федорчук, 2:0 - 36 Федорчук, 3:0 - 45 Кухаревич, 3:1 - 84 Сваток, 4:1 - 86 Климчук
Рух: Бандура, Гагун(Копина 90), Білий, Стаменковіч(Зец 90+1), Мисик, Мартинюк, Федорчук, Русин(Кухарук 86), Климчук(Притула 90+1), Бойчук, Кухаревич(Кондраков)
Запасні: Мисак, Парамонов, Зец, Заставний, Копина, Притула, Кондраков, Ґліга, Кухарук
Дніпро-1: Сарнавський, Сваток, Адамюк, Логінов(Багатов 46), Ігнатенко, Сафронов, Кравченко, Назаренко(Домрацький 85), Довбик, Ярмолюк(Булеца 46), Хобленко(Коркішко 62)
Запасні: Зновенко, Домрацький, Булеца, Заєць, Ховайко, Коркішко, Батагов
Жовті картки: Ярмолюк(14), Стаменковіч(42), Климчук(50, Сваток(60), Кравченко(89)
Нагадаємо, Динамо та Колос розписали неймовірну нічию.