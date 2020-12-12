 Рух - Дніпро-1: стартові склади команд | Футбол | Champion.com.ua
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Рух - Дніпро-1: стартові склади команд

Сьогодні 19:10 510 0
Поєдинок розпочнеться о 19:30
Рух - Дніпро-1: стартові склади команд
#Динамо, #Колос, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Вінниківський Рух прийматиме Дніро-1 у 13 турі Української Прем'єр-ліги.

Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.

Рух: Бандура, Гагун, Білий, Стаменковіч, Мисик, Мартинюк, Федорчук, Русин, Климчук, Бойчук, Кухаревич

Запасні: Мисак, Парамонов, Зец, Заставний, Копина, Притула, Кондраков, Ґліга, Кухарук

Дніпро-1: Сарнавський, Сваток, Адамюк, Логінов, Ігнатенко, Сафронов, Кравченко, Назаренко, Довбик, Ярмолюк, Хобленко

Запасні: Зновенко, Домрацький, Булеца, Заєць, Ховайко, Коркішко, Батагов

Нагадаємо, Динамо та Колос розписали неймовірну нічию.

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