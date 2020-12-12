Рух - Дніпро-1: стартові склади команд

Джерело - Чемпіон.
Вінниківський Рух прийматиме Дніро-1 у 13 турі Української Прем'єр-ліги.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.
Рух: Бандура, Гагун, Білий, Стаменковіч, Мисик, Мартинюк, Федорчук, Русин, Климчук, Бойчук, Кухаревич
Запасні: Мисак, Парамонов, Зец, Заставний, Копина, Притула, Кондраков, Ґліга, Кухарук
Дніпро-1: Сарнавський, Сваток, Адамюк, Логінов, Ігнатенко, Сафронов, Кравченко, Назаренко, Довбик, Ярмолюк, Хобленко
Запасні: Зновенко, Домрацький, Булеца, Заєць, Ховайко, Коркішко, Батагов
Нагадаємо, Динамо та Колос розписали неймовірну нічию.