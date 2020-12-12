Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 12 грудня, відбулися матчі 11 туру німецької Бундесліги.
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
11 тур, 12 грудня
Боруссія Д - Штутгарт 1:5 (1:1)
Голи: 0:1 - 26 Вамангітука(П), 1:1 - 39 Рейна, 1:2 - 53 Вамангітука, 1:3 - 60 Форстер, 1:4 - 64 Кулібалі, 1:5 - 90+1 Гонсалес
Боруссія М - Герта 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 47 Гендузі, 1:1 - 70 Емболо
Майнц - Кельн 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 55 Рексбечай
РБ Лейпциг - Вердер 2:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 26 Забітцер(П), 2:0 - 41 Ольмо
Фрайбург - Армінія 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 79 Гріфо(П), 2:0 - 90 Чон У Йон