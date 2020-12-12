Ткачук назвав завдання Миная в УПЛ

Минай у кожному матчі УПЛ має набирати очки.

Про це розповів півзахисник закарпатського клубу Андрій Ткачук.

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"Звичайно у нас є свої завдання. Ми перший рік в УПЛ, для багатьох наших гравців це дебютні матчі на такому рівні. Кожен намагається себе проявити. У нас стоїть завдання в кожній грі набирати очки і просуватися по турнірній таблиці якомога далі.

Особисто я провів у Ворсклі 4 роки. Я повертаюся в Полтаву як до себе додому, у мене там багато друзів. Хочу показати себе найкращого боку", - сказав Ткачук.