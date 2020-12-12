Динамо прийме Колос, Ворскла зіграє з Минаєм: Де дивитися матчі УПЛ

У суботу буде зіграно три матчі в УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 12 грудня, відбудуться матчі 13 туру УПЛ.

Актуально: Динамо - Колос: онлайн-трансляція матчу 13 туру УПЛ. LIVE

Розпочнеться тур у суботу матчем Ворскла - Минай. Гра розпочнеться о 14:00. Пряма трансляція відбудеться на телеканалі Футбол 2.

Динамо на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського прийме Колос. Початок о 17:00. Пряма трансляція матчу буде на телеканалі 2+2, а також на Youtube-каналі Football Hub.

Рух о 19:30 зіграє з Дніпро-1. Гру можна буде переглянути на телеканалі Футбол 2.