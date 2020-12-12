Клопп оцінив кадрову ситуацію у Ліверпулі

Перед матчем із Фулгемом відновився голкіпер Ліверпуля Аліссон та повернувся до загальної групи Алекс Окслейд-Чемберлен.

Про це розповів головний тренер Юрген Клопп.

"Аліссон сьогодні тренувався з командою. Якщо все буде добре, він може вийти грати з Фулхемом.

Алекс Окслейд-Чемберлен вже займається з основною групою. Він уже близько тижня перебуває з нами і працює за звичайною програмою. Зараз він проходить завершальні стадії відновлення. Ситуація, ймовірно, вимагає повернути до матчів якомога швидше, але я не знаю, чи є завтрашній матч відповідним для цього моментом.

Ми не можемо і не будемо квапити Діогу Жоту швидше набрати оптимальну форму. Але він вже досить давно повернувся до тренувань в звичайному режимі. Звичайно, він відразу ж стане одним з варіантів для виходу в стартовому складі", – розповів Клопп.