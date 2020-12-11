Рух - Дніпро-1: онлайн-трансляція матчу 13 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Вінниківський Рух прийматиме Дніро-1 у 13 турі Української Прем'єр-ліги. матч відбудеться в суботу, 12 грудня, о 19:30.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Футбол 2. Також онлайн матч Рух - Дніпро-1 у прямому етері дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Клуб із передмістя Львова абсолютний аутсайдер першості, команда в 12 матчах здобула лише 6 очок, не здобувши при цьому жодної перемоги. У Дніпро-1 - на 2 очка більше та 13 місце в чемпіонаті. У 12 турі Рух поступився Олімпіку (3:1), а Дніпро-1 програв Зорі (3:1). Зазначимо, що команда з Дніпра зазнала 5 поразок поспіль в чемпіонаті УПЛ.