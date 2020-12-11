Шахаб не потрапив до заявки Олімпіка на матч зі Львовом

Джерело - Чемпіон.
Захеді Шахаб не зіграє у матчі 13-го туру УПЛ Олімпік - Львів.
Стали відомі стартові склади команд:
Олімпік: Альімі, Пасіч, Драме, Снурніцин, Лебеденко, Романовський, Кравчук А., Політило, Беніто, Каргбо, Альваренга
Запасні: Чекотун, Тейшейра, Гришко, Аблітаров, Новиков, Грецайчук, Касабуцький
Актуально: Олімпік - Львів: онлайн-трансляція матчу 13 туру УПЛ. LIVE.
ПФК Львів: Костик, Якимець, Кравчук Ю., Махмутович, Романчук, Сабіно, Чиряк, Ременяк, Ернест, Казлаускас, Нич
Запасні: Пеньков, Клименчук, Крушинський, Кошман, Айнсалу, Пентелейчук, Топчій, Вичіжанін, Феліпе
Матч Олімпік - ПФК Львів розпочнеться о 19:00.