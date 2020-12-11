Кобін: Кілька гравців залишать Минай

Після останнього матчу 2020 року з Ворсклою керівництво Миная кільком гравцям надасть статус вільних агентів.

Про це заявив наставник команди Василь Кобін.

"Зараз я бачу, що команда може зібрати всі свої сили на цей матч. Вважаю, що гра з Ворсклою - найважливіша в цьому сезоні. Потрібно закінчити цей рік на мажорній ноті і спокійно йти у відпустку.

Ми будемо прощатися з деякими футболістами, будемо давати їм статус вільних агентів. Кілька людей вже з нами не поїдуть на матч з "Ворсклою". Остаточне рішення по іншим будемо приймати вже після цього матчу", - заявив Кобін.