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Боатенг запропонував Мессі перейти до Наполі

Сьогодні 19:25 156 0
Хавбек вважає, що Мессі варто піти по стопах Марадони
Боатенг запропонував Мессі перейти до Наполі
#Боатенг, #Мессі

Джерело - ESPN.

Колишній партнер Ліонеля Мессі по Барселоні Кевін Прінс Боатенг вважає, що аргентинцю варто перейти з Барселони до Наполі, щоб віддати данину поваги Дієго Марадоні.

Про це заявив сам Боатенг.

"Мессі завершить свій етап в Барселоні - і як було б чудово, якби він подзвонив в Наполі і сказав: "Я приїду?" Це було б схоже на фільм.

Йому доведеться відправитися на тренування на вертольоті, тому що люди з'їдять його живцем, вони з'їдуть з глузду", - сказав Боатенг.

Нагадаємо, в 1984 році Марадона перейшов з Барселони в Наполі і став легендою італійського клубу. Аргентинець помер 25 листопада в віці 60 років.

Раніше, ПСЖ розглядає варіант з підписанням Мессі.

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