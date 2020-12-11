Боатенг запропонував Мессі перейти до Наполі

Джерело - ESPN.
Колишній партнер Ліонеля Мессі по Барселоні Кевін Прінс Боатенг вважає, що аргентинцю варто перейти з Барселони до Наполі, щоб віддати данину поваги Дієго Марадоні.
Про це заявив сам Боатенг.
"Мессі завершить свій етап в Барселоні - і як було б чудово, якби він подзвонив в Наполі і сказав: "Я приїду?" Це було б схоже на фільм.
Йому доведеться відправитися на тренування на вертольоті, тому що люди з'їдять його живцем, вони з'їдуть з глузду", - сказав Боатенг.
Нагадаємо, в 1984 році Марадона перейшов з Барселони в Наполі і став легендою італійського клубу. Аргентинець помер 25 листопада в віці 60 років.
Раніше, ПСЖ розглядає варіант з підписанням Мессі.