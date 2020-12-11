Боатенг запропонував Мессі перейти до Наполі

Колишній партнер Ліонеля Мессі по Барселоні Кевін Прінс Боатенг вважає, що аргентинцю варто перейти з Барселони до Наполі, щоб віддати данину поваги Дієго Марадоні.

Про це заявив сам Боатенг.

"Мессі завершить свій етап в Барселоні - і як було б чудово, якби він подзвонив в Наполі і сказав: "Я приїду?" Це було б схоже на фільм.

Йому доведеться відправитися на тренування на вертольоті, тому що люди з'їдять його живцем, вони з'їдуть з глузду", - сказав Боатенг.