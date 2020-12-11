Динамо урізало нові контракти лідерів на 25-30%

Бюджет київського клубу в останні роки зазнав значного скорочення

Бюджет київського Динамо в останні роки був серйозно зменшений, а контракти з основними гравцями команди були переукладені в сторону урізання на 25-30%.

Про це повідомляє Динамо Київ Inside.

Бюджет клубу, незважаючи на браві заяви його президента, в останні роки зазнав значного секвестрування - зменшився в рази і становив $20-25 мільйонів. Внаслідок трирічного прольоту повз Лігу чемпіонів, клуб змушений був піти на перепідписання контрактів із основними гравцями (в сторону урізання 25-30%), укладених раніше із балансового розрахунку отримання прибутку від потрапляння до Ліги чемпіонів.

Раніше, стали відомі потенційні суперники Динамо в 1/16 фіналу Ліги Європи.