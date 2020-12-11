Шахтарю необхідно йти до перемоги у Лізі Європи.

Про це розповів півзахисник гірників Майкон.

"Ми провели чудову гру, є чим пишатися. Шахтар видав важливий перформанс, здобувши позитивний результат. Дві гри ми не зуміли виграти і це стало причиною вильоту в Лігу Європи. Але цей турнір теж дуже непростий. Там нас чекають складні суперники.

Луїш Каштру дуже важливий для нас. Ми гідно виглядали і це його заслуга і гравців. Ми - єдина команда і разом подолали складнощі.

Ми знаємо про свій потенціал і повинні показувати себе у великих іграх. Пора виграти Лігу Європи, але це непросто. Будемо боротися", - розповів Майкон.