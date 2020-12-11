Визначилися потенційні суперники Шахтаря у 1/16 Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.
Завершився груповий етап Ліги Європи і визначилися потенційні суперники Шахтаря.
При жеребкуванні цього раунду гірники будуть серед сіяних команд.
Нагадаємо, що в посів потрапляють дванадцять переможців груп Ліги Європи і чотири кращі команди серед тих, хто став третім в Лізі чемпіонів. Відповідно, на першому весняному етапі Шахтар зіграє з якийсь із команд, яка зайняла друге місце в групі Ліги Європи, або ж з кимось із гірших третіх місць Ліги чемпіонів (виключаючи Краснодар і Динамо).
Таким чином, в суперники Шахтаря можуть дістатися: Зальцбург, Олімпіакос, Янг Бойз, Молде, Славія, Бенфіка, Гранада, Реал Сосьєдад, Брага, Лілль, Маккабі Тель-Авів, Антверпен, Вольфсберг та Црвена Звезда.
Жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи відбудеться 14 грудня і розпочнеться о 14:00.
Раніше, Зоря на виїзді програла Бразі у 6 турі Ліги Європи.