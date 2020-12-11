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#Зоря, #Брага

Джерело - footboom.com.

Результат мату Брага – Зоря вирішила висока індивідуальна майстерність гравців португальського клубу.

Про це розповів відомий тренер Володимир Пятенко.

"Все вирішила більш висока індивідуальна майстерність футболістів португальської команди. Дуже технічні і швидкі гравці у Браги, що говорити... При цьому, багато вирішували не тільки поодинокі дії господарів поля, скільки командні, особливо в плані реалізації.

Актуально: Брага - Зоря 2:0. Огляд матчу

Зоря непогано діяла, і контргра була. Але оборонялася українська команда якісно тільки тоді, коли середня лінія активно допомагала захисту. Тільки-но стали не встигати, і все відразу ускладнилося, стало небезпечніше. Три нападники Браги спеціально так зміщувалися, що опинялися проти двох центральних захисників Зорі, і часто грали один в один", - розповів Пятенко.

Нагадаємо, Зоря на виїзді програла Бразі у 6 турі Ліги Європи.

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