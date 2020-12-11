 Скрипник оцінив гру з Брагою | Футбол | Champion.com.ua
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Скрипник оцінив гру з Брагою

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Скрипник оцінив гру з Брагою
#Зоря, #Скрипник, #Брага

Джерело - zarya-lugansk.com.

Зоря здобула величезний досвід у грі проти Браги у 6 турі Ліги Європи.

Про це розповів головний тренер луганського клубу Віктор Скрипник.

"У нас був хороший поєдинок, ми терпіли, тримали, грали, але все ж опонент виявився сильнішим нас. Не можу ні в чому дорікнути своїх футболістів, адже вони дійсно намагалися, хотіли закінчити турнір на позитивній ноті, але, на жаль, не вдалося. Ми намагалися показати правильну гру, а не просто відбиватися. Чи не все вийшло.

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Ми молода команда по іграх в Єврокубках, для нас це величезний досвід. Ми досить позитивно реагували на всі моменти, які у нас були, але був матч розчарування, коли ми програли вдома грекам. А так, у нас було гідний виступ у цьому чемпіонаті", - розповів Скрипник.

Нагадаємо, Зоря на виїзді програла Бразі у 6 турі Ліги Європи.

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