Лестер переміг АЕК, Гоффенгайм розгромив Гент. Результати матчів 6 туру Ліги Європи

Завершився груповий раунд турніру

Джерело - Чемпіон.

У шостому турі Ліги Європи відбулися 11 матчів.

Ліга Європи

6 тур, 10 грудня

Група G

Лестер - АЕК 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 12 Ундер, 2:0 - 14 Барнс

Брага - Зоря 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 61 Абу-Ханна (авт), 2:0 - 68 Орта Р.

Група Н

Селтік - Лілль 3:2 (2:1)

Голи: 1:0 - 22 Жульєн, 1:1 - 24 Іконе, 2:1 - 28 Макгрегор (пен), 2:2 - 71 Веа, 3:2 - 75 Тернбулл

Спарта - Мілан 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 23 Ханге

Група І

Маккабі - Сівасспор 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 66 Саборіт

Група J

Лудогорець - ЛАСК 1:3 (0:0)

Голи: 1:0 - 46 Мену, 1:1 - 56 Візінгер, 1:2 - 62 Реннер (пен), 1:3 - 67 Мадсен

Тоттенгем - Антверпен 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 57 Карлос, 2:0 - 71 Ло Чельсо

Група К

Вольфсберг - Феєнорд 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 31 Йовельїч

Динамо З - ЦСКА М 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 28 Гвардіол, 2:0 - 41 Оршич, 3:0 - 75 Кастраті, 3:1 - 76 Бістрович

Група L

Гоффенгайм - Гент 4:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 21 Баєр, 2:0 - 26 Сков, 3:0 - 49 Баєр, 4:0 - 64 Крамарич, 4:1 - 81 Фортуна

Слован - Црвена Звезда 0:0

Матч Вільярреал - Карабах не відбувся сьогодні. Кілька днів тому було повідомлено, що у складі азербайджанської команди стався спалах коронавірусу і недостатньо футболістів у заявці на гру. УЄФА розгляне даний інцидент і винесе вердикт. Відзначимо, що результат матчу не вплине турнірне становище команд у групі І - Вільярреал достроково виграв групу, а Карабах посів останнє місце.