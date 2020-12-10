Футболіст дав обіцянку пофарбувати волосся у рожевий колір

Джерело - ФК Олімпік.

Півзахисник донецького Олімпіка Максім Тейшейра готовий пофарбувати волосся у рожевий колір, якщо він не заб'є гол у ворота Львова у наступному матчі УПЛ.

Про це заявив сам футболіст.

"Не заб'ю Львову - обіцяю, що виконаю це завдання. Я навіть знаю, де взяти фарбу для цього в Парижі! Тому, якщо мені не вдасться вразити ворота суперника – повернуся з Парижа з рожевим волоссям", - заявив Тейшейра.

Обіцянку пофарбувати волосся у рожевий колір Тейшейра дав ще у червні 2020 року. Тоді він заявив, що зробить це, якщо йому до кінця сезону вдасться забити п'ять голів. Після цього інтерв'ю він оформив дубль. І саме у ворота Львова. Але більше голів у чемпіонаті йому забити не вдалося.

Матч Олімпік - Львів відбудеться у п'ятницю, 11 грудня. Для обох команд це буде останній матч у 2020 році. Після цього гравці відправляться на відпочинок.

Нагадаємо, Шахаб став найкращим бомбардиром в історії Олімпіка в УПЛ.