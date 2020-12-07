Шахаб став найкращим бомбардиром в історії Олімпіка в УПЛ

На рахунку іранського нападника вже 14 м'ячів в чемпіонаті України

Джерело - УПЛ.

Нападник Олімпіка Шахаб Захеді став найкращим бомбардиром в УПЛ в історії донецького клубу.

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

У поєдинку 12-го туру чемпіонату України проти Руху (3:1), Шахаб оформив дубль, тим самим забивши 13-й і 14-й м'ячі в УПЛ.

Таким чином, Шахаб обійшов за цим показником Максима Дегтярьова, який в цей час виступає за Десну. На рахунку Максима 13 м'ячів за Олімпік в УПЛ.

Також другий гол Шахаба в ворота Руху став 200-м для Олімпіка в чемпіонаті України.

Раніше повідомлялося, що Артем Громов став найкращим гравцем 12-го туру УПЛ.